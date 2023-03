La Polisportiva Basket Agropoli esce sconfitta di misura sul campo del Caiazzo

La Polisportiva Basket Agropoli combatte fino all’ultimo istante dell’incontro, ma esce sconfitta sul campo del Caiazzo per 78 a 72.

Il match è equilibrato per tutti i quarti, con il Caiazzo che impone il proprio gioco e l’Agropoli resta in scia senza perdere distacco dalla squadra casertana.

Il match

La svolta dell’incontro arriva nell’ultimo quarto, quando la squadra di coach Di Concilio arriva fino ad un parziale di -3, grazie alle triple di Di Mauro, Borrelli e Palma, proprio quest’ultimo, a trenta secondi dal termina, si ritrova in mano la possibilità di pareggiare l’incontro con una tripla dall’angolo, ma la fortuna volta le spalle ai delfini e il pallone rimbalza per tre volte sul ferro uscendo fuori, dopodiché la squadra di casa allunga di nuovo fino ad arrivare al punteggio finale di 78-72.

Sconfitta amara per la compagine agropolese che non riesce a trovare punti preziosi in trasferta, ma continua la propria lotta per scalare la classifica.