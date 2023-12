La Polisportiva Basket Agropoli continua a vincere

Nella 10a Giornata del Campionato Divisione Regionale 1, la Polisportiva Basket Agropoli supera la Virtus Sette Stelle per 65-72.

Partita equilibrata tra le due compagini che viaggiano sempre punto a punto, i delfini difendono bene i primi due quarti, senza trovare grandi manovre offensive e restano sempre sotto nel punteggio.

La Virtus Sette Stelle si dimostra una squadra fisica che mette in difficoltà i delfini con i propri centimetri, mantenendo sempre un minimo vantaggio sulla squadra ospite.

La svolta della partita arriva nell’ultimo quarto quando salgono in cattedra i giocatori d’esperienza, prima Lepre mette a segno due triple consecutive che fanno prendere un minimo vantaggio ai ragazzi di coach Barbuto, ma la squadra di casa non si arrende e prova a rispondere colpo su colpo mantenendo il risultato in parziale equilibrio, la svolta decisiva arriva con la tripla di Palma che chiude definitivamente l’incontro fissandolo sul 65-72.

Altra grande vittoria per la Polisportiva Basket Agropoli che continua la sua marcia in testa alla classifica.