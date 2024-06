La Polisportiva Basket Agropoli Conquista la Serie C

Al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine i delfini possono finalmente festeggiare la promozione in Serie C, davanti ad un “Pala Di Concilio” stracolmo di entusiasmo.

La Polisportiva Basket Agropoli parte subito forte grazie alla tripla di Borrelli e i canestri di Di Mauro. Maddaloni prova a rientrare in partita, ma i delfini mantengono le distanze concludendo il primo quarto sul 28-18.

Nel secondo quarto l’Agropoli domina l’incontro con un Borrelli in formato super che mette un paio di triple consecutive e poi fornisce assist al bacio per gli inserimenti di Di Mauro e Tempone, Maddaloni prova a reagire ma è inoffensiva sotto canestro e il secondo quarto termina sul 51-31.

Sul finire del quarto nervosismo tra Di Mauro e Ragnino che vanno testa a testa al centro del parquet, ma al rientro negli spogliatoi sembra tornare tutto alla normalità.

Nella ripresa Maddaloni prova a rientrare in partita grazie alle triple di Aldi, ma dopo un inizio non eccezionale i delfini riprendono in mano la partita con le triple di Palma.

A metà del terzo quarto la squadra ospite si innervosisce e a farne le spese sono il coach Corbo e Della Peruta che vengono allontanati dal parquet per proteste; a quel punto l’Agropoli ne approfitta e con Di Mauro, Tempone e il canestro al termine di Norci fissano il risultato sul 72-41.

Nell’ultimo quarto l’Agropoli gestisce il risultando regalando la passerella anche ai più giovani del roaster.

Finisce con un grande trionfo la stagione della Polisportiva Bssket Agropoli che supera Maddaloni con il risultato di 87-55 e guadagna l’accesso alla Serie C.