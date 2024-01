La Polisportiva Basket Agropoli apre il nuovo anno con una grande vittoria

La Polisportiva Basket Agropoli al “Pala Di Concilio” supera il Basket Bellizzi per 82-57 e ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive.

La Partita

I Delfini partono subito forte con Di Mauro che piazza un paio di tiri che mettono la squadra di casa in vantaggio, il primo quarto si chiude sul risultato di 25-12. Nel secondo quarto il Basket Bellizzi prova a rientrare in partita con un paio di triple che rimettono il punteggio in discussione, i delfini reagiscono e il secondo quarto termina 41-33.

La ripresa

Nella ripresa la Polisportiva Basket Agropoli cambia marcia grazie a due triple consecutive di Palma e ai tiri dalla media di Di Mauro che fissano il punteggio sul 61-41.

Nell’ultimo quarto coach Barbuto può fare ruotare i suoi, concedendo minuti ai giovani come D’Angelo e Tempone, che ripagano l’impiego difendendo e siglando punti che mantengono il risultato invariato, alla fine la squadra ospite esce dalla partita e il divario aumenta.

Anno nuovo, nuova vittoria

Termina l’incontro con il risultato di 82-57, con la Polisportiva Basket Agropoli che conquista l’accesso alla finale di Coppa Campania che probabilmente si giocherà ad Agropoli.