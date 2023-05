La nuova sede Casa di Cura Villa del Sole di Salerno è attiva

La nuova Casa di Cura Villa del Sole di Salerno ha aperto le sue porte, trasferendo i degenti e tutti i servizi assistenziali presso l’ospedale di Via dei Greci, 1 – Località Fratte di Salerno. Questa struttura si inserisce nel Network di Ricerca Neuromed con una concezione flessibile, che si adatta alle esigenze di assistenza e di economia generale. Durante l’inaugurazione dello scorso marzo, è stata definita un “ospedale tra gli ospedali”.

Un nuovo corso per una storica Casa di Cura

La Casa di Cura Villa del Sole è un punto di riferimento nell’assistenza sanitaria per la città di Salerno e oltre dal 1962. Ora, all’interno del Network di Ricerca Neuromed, questa struttura si caratterizza come un ospedale dedicato alla salute della donna in tutte le sue fasi evolutive, con particolare attenzione alla gravidanza, dal concepimento al post-parto, e alla cura del bambino.

Specializzazioni e servizi offerti

La Casa di Cura Villa del Sole è stata a lungo considerata “la clinica dove nascere” a Salerno, rivolgendo la sua attenzione alla salute della donna. Nel corso degli anni, ha sviluppato anche altre attività. La nuova sede mantiene le sue unità operative autorizzate e accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale: Ostetricia, Ginecologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Medicina e Cardiologia. Dispone di 90 posti letto, di cui 80 accreditati con il SSN e 10 in regime privato.

Un’innovativa piastra ambulatoriale e strutture all’avanguardia

La nuova struttura è stata progettata tenendo conto delle esigenze umane, ma anche delle innovazioni tecnologiche e strutturali. Gli ambulatori presentano un’innovativa concezione e offrono una vasta gamma di specialità, dalla diagnostica per immagini ai servizi di endoscopia digestiva, dalla diagnostica cardiovascolare alla cura prenatale, durante la gravidanza, il post-parto e l’età menopausale.

Potenziamento dell’offerta sanitaria e nuove tecnologie

L’obiettivo principale della Casa di Cura Villa del Sole è potenziare l’offerta sanitaria. A breve, sarà disponibile anche una risonanza magnetica che si aggiungerà alle moderne tecnologie del Servizio di Diagnostica per Immagini, consentendo l’esecuzione di esami internamente, come previsto da un decreto specifico della Regione Campania.

Inoltre, la struttura offre una vasta gamma di servizi specialistici. L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia è stata potenziata con un blocco parto autonomo, e la chirurgia è concepita in modo sempre più multidisciplinare. L’ambiente logistico e strutturale della piastra ambulatoriale è stato migliorato, così come tutti gli ambienti dell’ospedale.