La notte di San Silvestro nelle piazze del Cilento. Ecco tutti gli appuntamenti

Il Cilento è pronto ad accogliere il nuovo anno con una serie di eventi imperdibili organizzati in diverse località del territorio. Quest’anno, in particolare, molte piazze cilentane si animeranno per celebrare il Capodanno all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità.

Ecco gli appuntamenti nelle piazze del Cilento

Tra le novità più attese c’è Vallo della Lucania, dove, per la prima volta, si festeggerà la mezzanotte in piazza Vittorio Emanuele II con il format “Nostalgia 90“. Una serata che promette di far rivivere le emozioni dei mitici anni ’90, tra hit indimenticabili e un’atmosfera carica di energia. Anche Santa Maria di Castellabate seguirà il filone retrò con “Riviviamo gli anni 90” in Piazza Santa Lucia, un evento che unirà musica e spettacolo per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno in grande stile.

Non mancheranno le feste nelle altre località del Cilento. A Scario (Piazza Immacolata), Piaggine (Piazza Vittorio Veneto) e Acciaroli la notte di San Silvestro sarà all’insegna della musica dal vivo, dei balli e del tradizionale brindisi di mezzanotte, per celebrare l’arrivo del 2024 con la gioia e il calore della comunità.

Un evento diverso ma altrettanto affascinante è quello organizzato dai giovani di Gioi, che invitano tutti al Veglione di Capodanno presso la sala convegni del Convento di San Francesco, a partire dalla mezzanotte del 31 dicembre. Un’occasione per festeggiare in un contesto più intimo e suggestivo, ma sempre con spirito di festa.

Infine, non poteva mancare il tradizionale appuntamento del 1° gennaio ad Agropoli, dove il nuovo anno sarà inaugurato con una serata di “Febbre Italiana” a seguire i “Dance Tarantella”. Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande palcoscenico per continuare a celebrare con entusiasmo e divertimento.

Il Cilento, anche quest’anno, è pronta ad accogliere il nuovo anno con musica e divertimento per tutti. Non resta che scegliere la meta preferita e prepararsi a vivere una notte indimenticabile.