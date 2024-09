La Nazionale della Costa Rica in ritiro a Sassano. Domani a San Rufo arrivano l’Ambasciatore ed il Console

La Nazionale Futsal della Costa Rica ha scelto il Comune di Sassano per il suo ritiro. A dare il benvenuto nella mattinata di ieri il sindaco di Sassano, Domenico Rubino insieme agli assessori Angela Pizzi e Pio Biancamano.

La nazionale Futsal della Costa Rica sarà quindi in ritiro nel Vallo di Diano e ospiti dello Sporting Sala Consilina e della Detta Spa. Questo evento rappresenta non solo un’importante occasione sportiva, ma anche un’opportunità unica per il territorio valdianese di aprirsi al mondo, favorendo l’incontro tra culture diverse attraverso il linguaggio universale dello sport.

Le dichiarazioni

“Un’occasione ha sottolineato il sindaco Rubino, anche per far conoscere le straordinarie bellezze naturali e culturali del Vallo di Diano. Durante il loro soggiorno, ho avuto il piacere di invitare i membri della squadra a visitare la Valle delle Orchidee, che in primavera si prepara a sbocciare in tutta la sua magnificenza. Questa è una vera e propria gemma del nostro patrimonio naturalistico, un luogo incantevole che testimonia la biodiversità e la bellezza della nostra terra”

Ambasciatore ed il Console del Costa Rica a San Rufo

Inoltre, nella mattinata di domani, presso l’aula consiliare del Comune di San Rufo, gli atleti e lo staff della Nazionale Futsal della Costa Rica riceveranno la visita ufficiale dell’Ambasciatore e della Console Generale del Costa Rica in Italia.

Nell’occasione si terrà una cerimonia di benvenuto alla presenza, tra gli altri, del sindaco di San Rufo, Michele Marmo, del Presidente della Fondazione “Sport e Territorio”, Massimo Loviso, dell’Assessore Maria Antonietta Aquino, e di Antonio e Giuseppe Detta, presidenti dello Sporting Sala Consilina. E’ prevista la presenza anche di autorità politiche e civili.