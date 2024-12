La Magia della Sagra Calici e Falò ad Aquara: Tradizione, Vino e Fuoco

La Pro Loco Aquara APS, presieduta da Massimiliano Caruso, è pronta a dare il via alla tanto attesa Sagra Calici e Falò, che il 21 e 22 dicembre 2024 trasformerà il centro di Aquara in un luogo dove il calore delle tradizioni incontra l’emozione dei sapori e delle luci. Un evento che celebra il vino, l’olio extravergine d’oliva e la cultura cilentana, unendo la bellezza dei paesaggi, l’arte e la gastronomia locale in una cornice natalizia unica.

L’atmosfera della festa

L’atmosfera di Aquara, illuminata dai falò che punteggiano il percorso principale, si arricchirà dei profumi e dei sapori tipici del territorio. I visitatori avranno l’opportunità di gustare i migliori vini dei produttori locali, che presenteranno le loro etichette più prelibate in un percorso che attraversa il cuore del paese.

Ogni sorso sarà un viaggio tra le sfumature dei vigneti di Aquara e del Cilento, un’occasione per apprezzare la qualità e la passione che caratterizzano la nostra produzione vinicola. A completare l’esperienza, l’olio extravergine d’oliva, simbolo della nostra tradizione agricola, accompagnerà i visitatori in un percorso sensoriale che promette di rimanere nel cuore.

Il percorso

Il percorso, che si snoderà lungo la via principale del paese, si arricchirà di momenti di spettacolo e intrattenimento. Gli artisti di strada, con le loro performance di fuoco, regaleranno emozioni uniche. Il Mangiafuoco e il giocoliere con il bastone infuocato animeranno la serata, trasportando grandi e bambini in un’atmosfera di magia e suggestione. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e di festa.

Sabato 21 dicembre, alle ore 21:30, ci sarà il concerto di Sibbenga Sunamu, seguito dal DJ set Pako, per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Domenica 22 dicembre, sempre alle ore 21:30, sarà la volta degli Stragatti, che animeranno la serata con la loro energia travolgente. Inoltre, domenica 22, le casette gastronomiche saranno aperte anche a pranzo, offrendo la possibilità di gustare piatti tipici durante tutto il giorno.

Le casette tematiche, dislocate lungo il percorso, offriranno un trionfo delle eccellenze locali. Vino, olio e altri prodotti tipici saranno protagonisti, con i produttori locali pronti a raccontare le storie dietro i loro prodotti e a condividere la passione per il loro lavoro.

Anche i ristoratori locali contribuiranno a rendere l’evento speciale, offrendo piatti tradizionali che si abbineranno perfettamente ai vini e alle prelibatezze locali, per un’esperienza gastronomica completa e indimenticabile.