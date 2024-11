La magia del Natale torna a brillare su Salerno: si accende la 19esima edizione di “Luci d’Artista”

Ci sono fiori e piante, pianeti, meduse, tunnel luminosi, animali e non solo. Sono tante le attrazioni luminose che oggi pomeriggio hanno “preso vita” a Salerno inaugurando, ufficialmente, la diciannovesima edizione di Luci d’Artista.

“E luce fu”

La città è ormai pronta alle festività e si è quindi vestita di Natale in attesa dei tanti turisti che di qui a poco affolleranno le strade. “E Luce fu” dalle 17 di oggi pomeriggio, dove a brillare sono state le tante opere installate all’interno della Villa Comunale, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Vincenzo Napoli e dell’assessore al turismo Alessandro Ferrara.

A prender vita anche “La danza delle meduse” in piazza Largo Campo e le tante opere in centro città. È toccato poi alle installazioni della zona orientale, mentre per Piazza Flavio Gioia – da tutti conosciuta come La Rotonda – ed il tradizionale albero in Piazza Portanova bisognerà aspettare ancora qualche giorno: l’appuntamento è fissato per venerdì 6 dicembre.

Le Luci di Natale coloreranno la città fino al 2 febbraio 2025. Salerno è dunque pronta ad offrire un’esperienza unica a residenti e turisti, confermandosi come una delle mete più suggestive delle festività.