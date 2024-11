“Jazz in luce” e “Fiabe per luci d’Artista”: si arricchisce il cartellone degli eventi natalizi a Salerno

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione di Luci d’artista a Salerno e in città sono tante le iniziative che andranno ad arricchire il cartellone di eventi che accompagnerà cittadini e turisti nelle prossime festività.

Un gradito ritorno per Jazz in Luce e Fiabe per Luci d’Artista, due appuntamenti dedicati all’intrattenimento di tutti che si svolgeranno da dicembre a Gennaio. Gli appassionati della buona musica potranno darsi appuntamento in piazza Portanova, quando per tre giovedì il sound di qualità accompagnerà le vie dello shopping grazie alla decima edizione del festival Jazz in Luce.

Spazio poi al bello della favolistica antica e moderna, al Teatro Augusteo di Salerno, con la settima edizione di Fiabe per Luci d’Artista che proporrà ben quattro family show, grandi classici della tradizione.