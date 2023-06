La Madonna degli Angeli vola oltreoceano per la comunità dei sacchesi in Brasile

È pronta la statua della Madonna degli Angeli fatta realizzare ex novo per i sacchesi residenti in Brasile. L’icona sacra sarà consegnata a Sacco, domenica 4 giugno 2023, alle ore 17:30, in Piazza Nicola Monaco. Seguirà una processione per le vie del paese e successivamente si terrà una Santa Messa e benedizione a cura del parroco Don Ernesto Annunziata, presso la Parrocchia di San Silvestro Papa. La statua inizierà poi il suo viaggio oltreoceano.

Collaborazione per la realizzazione della statua

La statua è stata realizzata grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, dell’Associazione Sacchesi d’America, della comunità sacchese locale e di quella residente in Brasile. È stata prodotta a Napoli, nella bottega d’arte del maestro Costabile Cantone, noto scultore che realizza presepi e immagini sacre anche per lo Stato del Vaticano.

Turismo delle radici e progetto comunale

Il Sindaco di Sacco, Franco Latempa, dichiara che la realizzazione della statua «è un segno della volontà dell’Amministrazione Comunale di ripristinare e consolidare i rapporti tra la comunità locale di Sacco e i sacchesi residenti all’estero».

L’obiettivo è creare le condizioni per un turismo delle radici e una residenzialità rivolta ad alcuni periodi dell’anno. Il progetto comunale è stato avviato nel 2017 e si sta attuando grazie all’impegno del Delegato ai Rapporti con i sacchesi emigrati, Raimondo Tedesco.

Consolidamento dei rapporti con le comunità sacchesi all’estero

Nel 2019, il Sindaco Latempa si è recato a New York insieme a una delegazione di consiglieri per celebrare il centenario dell’Associazione Sacchesi d’America. Durante questa visita è stato deciso di consolidare il rapporto anche con la comunità sacchese residente a Niterói, una cittadina dello Stato di Rio de Janeiro in Brasile. In quest’ottica, è stata realizzata la statua della Madonna degli Angeli, venerata a Sacco e fortemente legata alla comunità sacchese.

Invito alla comunità sacchese in Brasile

L’idea del Sindaco e della sua Amministrazione è quella di recarsi in Brasile per visitare la comunità sacchese e invitare tutti a un evento conclusivo che si terrà tra due anni a Sacco. L’evento sarà dedicato agli emigrati provenienti dall’America settentrionale e meridionale. Potrebbe essere organizzato proprio il 2 agosto, in occasione della solennità della Madonna degli Angeli.