La Gelbison viene travolta dal Nardó

Nella trentunesima giornata del Campionato di Serie D Girone H, al “Vaudano” la Gelbison cade per 0-3 al cospetto del Nardó.

La Partita

Inizia subito forte il Nardó mantenendo il pallino del gioco, la prima occasione arriva all’11’ quando D’Anna in area di rigore, da posizione defilata colpisce l’esterno della rete, la reazione della Gelbison arriva al 30’ sul cross di Ferrante, Croce svetta in area di rigore, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato.

La Gelbison prende coraggio e al 37’ ancora Croce prova a fare tutto da solo, ma sul suo tiro arriva l’opposizione in corner di Viola, proprio da un corner della Gelbison al 39’ arriva il vantaggio del Nardó che in contropiede con Gentile non dà scampo a Milan per lo 0-1.

Palla al centro e un minuto dopo arriva il raddoppio de Nardó, grande azione corale della squadra Pugliese che libera in area di rigore D’Anna che salta facilmente Muratori e mette dentro un pallone che Ceccarini può solo depositare in rete per lo 0-2, la Gelbison sembra subire il colpo e prova una reazione d’orgoglio al 45’ il solito Croce ci prova in mezza rovesciata ma la sua conclusione termina alta. Finisce così la prima frazione con il risultato di 0-2.

Secondo tempo

Nella ripresa al 49’ Manzo prova subito ad impensierire Viola dalla distanza, ma il portiere ospite mette il pallone in corner, il Nardó controlla la seconda frazione senza subire troppo e trova la rete dello 0-3, sempre su ripartenza, questa volta Dambros si invola verso la porta di Milan e lo trafigge, un minuto dopo D’Anna potrebbe segnare il goal della stagione, con un tiro da metà campo, ma la sfera termina sulla traversa a Milan battuto.