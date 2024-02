La Gelbison viene raggiunta nel finale a Fasano

Termina 1-1 l’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D Girone H, tra Città di Fasano e Gelbison, alla rete di Bubas risponde Manfredi.

Il primo tempo

La Gelbison comincia bene l’incontro dominando la prima fase della partita, il match si sblocca al 26’ grazie ad un colpo di testa di Bubas che sigla la rete del vantaggio per i rossoblue.

Il secondo tempo

Nella ripresa la squadra di casa preme alla ricerca del pari che arriva sempre nei minuti finali, grazie alla rete di Manfredi all’83’ sempre di testa. Termina così l’incontro con il risultato di 1-1, un punto che smuove leggermente la classifica per i Cilentani che non sfatano il tabù delle trasferte in terra Pugliese.