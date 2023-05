La Gelbison supera il Messina all’ultimo respiro

Nella gara di andata dei play out di Serie C Girone C, la Gelbison super il Messina per 1-0, decisiva bei minuti di recupero la rete di Tumminello.

La Gelbison in campo al “Guariglia”

Davanti ad una splendida cornice di pubblico Gelbison e Messina giocano i primi 90’ dei 180’ complessivi per guadagnare la permanenza nella categoria.

Il match

La Gelbison prova a spingere subito sull’acceleratore e al 4’ ci prova Loreto con un incursione in area di rigore, respinta da Fumagalli, continua il forcing della squadra di casa e al 24’ Fornito su punizione si rende pericoloso, ma il suo tiro termina di poco alto (fallo causato da un tocco di mano fuori area di Fumagalli, nel rinviare il pallone, non sanzionato dall’arbitro).

Il Messina prova a rispondere al 35’ con un tiro a giro di Perez che termina di poco a lato.Si conclude così la prima frazione con il risultato di 0-0.

Il secondo tempo

La Gelbison continua ad attaccare alla ricerca della vittoria, al 51’ De Sena da calcio piazzato va vicinissimo al goal del vantaggio, la risposta del Messina arriva su un tiro cross di Berto al 56’ che colpisce l’incrocio facendo tremare i tifosi di casa.

L’occasione più nitida per la Gelbison arriva al 65’ il cross di Nunziante attraversa tutta la porta della retroguardia Messinese, senza che nessuno degli attaccanti Cilentani riesca ad intervenire.

La Gelbison esulta al 93′

La partita continua senza grandi occasioni da goal, ma quando sembra che il match sia avviato a concludersi in parità, arriva la giocata che rompe gli equilibri, esattamente al 93’ su un lancio lungo dalle retrovie Tumminello è abile a muoversi sulla linea dell’ off side, controlla il pallone e lo scarica in porta senza lasciare scampo a Fumagalli, siglando l’1-0 che fa impazzire i tifosi della Gelbison.

Termina così l’incontro, con la vittoria della Gelbison che si aggiudica i primi 90’ minuti in attesa della gara di ritorno in programma per settimana prossima a Messina.