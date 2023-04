La Gelbison sprofonda al 94’

Nello scontro diretto per la salvezza, tra Gelbison e Viterbese, la decide Marotta su calcio di rigore al 94’.

La Partita

Partono subito forte gli ospiti che al 6’ vanno vicinissimi al goal con un tuffo di testa di Mastropietro, sul quale D’Agostino è sontuoso ad evitare il vantaggio della Viterbese.

Ribatte dopo pochi minuti, esattamente all’8’, con Uliano che di testa, da posizione vantaggiosa, colpisce male e il pallone tocca terra e termina sul fondo.

Il primo tempo non regala altre grosse emozioni, un solo episodio da sottolineare, al 30’ Uliano lanciato verso la porta, sbraccia sul diretto avversario, l’arbitro fischia fallo, ma i dubbi che l’episodio sia regolare rimangono.

Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

Nella ripresa De Sena al 48’ colpisce di testa da buona posizione, ma è bravo Bisogno a farsi trovare pronto.

Il secondo tempo

La Gelbison prova il tutto per tutto per vincere e si sbilancia, prova ad approfittarne la Viterbese negli spazi, al 69’ ci prova Pavlev con un coast to coast, ma la sua conclusione termina debole tra le braccia di D’Agostino.

L’occasione più importante per la Gelbison capita all’86’, con il solito De Sena, ma la sua girata viene parata miracolosamente da Bisogno.

La partita sembra avviarsi verso lo 0-0 finale, quando arriva l’occasione che cambia il match, su un batti e ribatti in area di rigore, l’arbitro ravvede un colpo di mano di Loreto e fischia la massima punizione, al 94’ Marotta si presenta sul dischetto, con un destro potente mette a segno la rete dello 0-1.

Termina così l’incontro, con la Gelbison che spreca una grossa occasione per rialzarsi dalla zona calda della classifica.