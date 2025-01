La Gelbison si rafforza: arriva l’attaccante Lorenzo Liurni

La Gelbison ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Liurni, attaccante classe 1994 con un’esperienza consolidata nei campionati di Lega Pro e Serie D. L’arrivo dell’esperto calciatore rappresenta un importante rinforzo per la squadra cilentana, che punta a consolidare la propria posizione nel girone G di Serie D.

Un profilo di esperienza e qualità

Liurni, originario di Terni, vanta una carriera ricca di soddisfazioni, con oltre 250 presenze tra Lega Pro e Serie D e quasi 100 gol all’attivo. La sua esperienza in categorie superiori e la sua capacità di fare la differenza in zona gol saranno fondamentali per la Gelbison.

Un mercato attento e mirato

L’acquisto di Liurni è frutto di un lavoro attento e mirato da parte del direttore sportivo Giuseppe Figliomeni e del presidente Maurizio Puglisi, che sono riusciti a superare la concorrenza di diverse società interessate al giocatore.

Le dichiarazioni

“Sono molto felice di far parte di questo progetto”, ha dichiarato Liurni. “La Gelbison è una società ambiziosa e con un progetto serio. Sono pronto a dare il massimo per contribuire ai successi della squadra”.

Anche il presidente Puglisi si è detto soddisfatto dell’arrivo del nuovo attaccante: “Liurni è un giocatore di grande esperienza e qualità, che ci darà una mano importante per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo convinti che saprà integrarsi alla perfezione nel gruppo”.