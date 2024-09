La Gelbison si prepara alla trasferta di Sarno

La Gelbison dopo aver archiviato la vittoria convincente con il Savoia, domenica alle ore 15:00 sarà di scena allo Stadio “Felice Squitieri” per un altro derby con la Sarnese.

Si cerca continuità

La squadra di mister Galderisi andrà alla ricerca di continuità di risultati, per l’undici titolare possibili i recuperi di Gorzelewsky Dhiakate e Croce, assenti nell’ultimo turno di campionato; inoltre davanti potrebbe partire titolare Golfo che ha ben figurato da subentrato nell’ultima gara interna.

In settimana è stato ufficializzato un altro colpo da 90 dei cilentani, si tratta del centrocampista Aniello Salzano, calciatore che vanta un curriculum di tutto rispetto che andrà a rinforzare ulteriormente una rosa costruita per il salto di categoria.

L’avversaria

La Sarnese squadra neopromossa in Serie D è partita con il piede giusto in questa stagione, dopo la vittoria all’esordio con il Cynthialbalonga, nell’ultimo turno i ragazzi di mister Agovino hanno pareggiato per 1-1 con il Terracina.

Il modulo adattato dal tecnico Napoletano è il 4-3-3 con Lagzir Iannone e Fernandez a guidare il tridente offensivo, a centrocampo si rivedrà un ex protagonista della scalata in serie C della Gelbison, ovvero Uliano che guiderà con la fascia al braccio la compagine Sarnese, dietro spazio per Pezzi Manuzzi Callegari e Marini.

Sfida interessante tra due squadre che hanno uno stile di gioco diverso ma entrambe votate all’attacco, vedremo chi la spunterà.