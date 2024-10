La Gelbison pronta per il derby campano con la Puteolana

Archiviata la vittoria casalinga contro l’Atletico Uri, la Gelbison si prepara all’ennesimo derby di stagione. Allo “Stadio Giarrusso” ore 15:00 andrà in scena Flegrea Puteolana – Gelbison.

Le scelte di formazione della Gelbison

La Gelbison dopo la vittoria con annesse polemiche nell’ultimo turno contro l’Atletico Uri è pronta ad affrontare la Puteolana per dare continuità ai propri risultati.

Mister Giuseppe Galderisi si affiderà a Tartaro tra i pali, in difesa i due centrali dovrebbero essere Gorzelewsky e Viscomi (pronto Aprile nel caso quest’ultimo non dovesse essere al massimo). Sugli esterni Setola a destra e Karsenty a sinistra; a centrocampo i dubbi maggiori per il tecnico campano, con Salzano Bolognese e Kosovan. Possibile anche l’impiego di Manzo o Diakhate che sembra aver recuperato dall’infortunio. In avanti Croce verrà affiancato da Coscia e Dambros, ma non è da escludere che sia Prado a partire dal primo minuto.

L’avversaria

La Puteolana viene da un avvio di stagione eccellente, la squadra di mister Marra in questo campionato ancora non ha conosciuto la parola sconfitta.

La caratteristica principale della squadra Campana è l’equilibrio con tanti giocatori d’esperienza e molti giovani interessanti pronti ad abbinare quantità a qualità.

Il pericolo maggiore si chiama Alessandro Marotta, attaccante classe 86’, con un curriculum vasto tra i professionisti che non ha bisogno nemmeno di presentazioni. Quest’ anno una sola rete per lui, ma tante occasioni create.

Insomma un’avversaria temibile che mira sicuramente a fare un campionato di vertice in questa stagione.