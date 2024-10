La Gelbison perde di misura al “Vaudano”. Passa il Guidonia

Nonostante una buona Gelbison, un goal di Tounkara condanna i cilentani alla sconfitta contro il Guidonia.

La gara

Nella prima frazione la Gelbison prova ad imporre la sua aggressività e al 9’ Kosovan ci prova con un tiro cross che attraversa tutta l’area di rigore, senza trovare nessuno per la deviazione vincente.

Ancora la Gelbison ci prova al 20’ con Salzano da calcio di punizione defilato, ma la traiettoria con una deviazione termina di poco a lato. Sugli sviluppi di corner Gallo di testa viene fermato sulla linea di porta. Dopo il forcing della Gelbison, il Guidonia prova la reazione al 28’ con un azione di Spinosa e Tounkara, ribattuta dalla difesa cilentana.

Kosovan al 32’ ci prova da calcio di punizione, ma la traiettoria termina di poco alta.

Al 37’ cambia il risultato, il Guidonia passa in vantaggio con Tounkara, che sfrutta un tiro debole di Guerriero e devia il pallone alle spalle di Tartaro per lo 0-1.

Termina così il primo tempo con il risultato di 0-1.

Nella ripresa la Gelbison prova subito a rendersi pericolosa con Kosovan, ma un suo tiro termina di poco a lato. Dopo un periodo di stallo, i cilentani ci riprovano al 69’ con un azione confusa, salvata da Mastrangelo in uscita su Croce.

Al 79’ la Gelbison resta in dieci per l’espulsione di Karsenty per fallo in gioco pericoloso su Tounkara.

All’85’ la squadra di casa resta in nove per l’infortunio di Gorzelewsky.

Nei minuti finali la Gelbison ci prova anche con due uomini in meno, ma il risultato non cambia.

Termina 0-1 l’incontro, con la Gelbison che esce sconfitta al “Vaudano”.