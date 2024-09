La Gelbison ospita il Cynthialbalonga. Si gioca a Capaccio

Nella quarta giornata del Campionato di Serie D Girone G, la Gelbison alle 15:00 al “Tenente Vaudano” di Capaccio Capoluogo ospiterà il Cynthialbalonga.

Gelbison a caccia di conferme

I cilentani andranno alla ricerca di conferme dopo l’ottimo avvio di stagione, in cui i ragazzi di mister Galderisi hanno raccolto 7 punti in 3 partite.

Dopo l’ottimo successo con la Sarnese, la Gelbison proverà a dare continuità di risultati, per domenica l’asset tattico dovrebbe restare lo stesso, probabilmente Galderisi riuscirà a recuperare qualche interprete che nelle ultime giornate ha dato forfait per infortunio, dietro dovrebbero giocare Karsenty Viscomi Aprile e Setola, con Gorzelewksy quasi pronto al rientro, a centrocampo spazio per Manzo Kosovan e probabilmente ci sarà il debutto dal primo minuto del gioiello di mercato Salzano, in avanti Dambros Lucas e Croce, ma occhio a Prado che potrebbe fare coppia con il capitano.

Tanti i dubbi di formazione per mister Galderisi che ha una rosa ricca e importante dove ogni giocatore può fare la differenza sia dall’ inizio che a partita in corso.

L’avversaria

Il Cynthialbalonga dopo le prima due partite in cui era rimasta a secco di punti, nell’ultima giornata di campionato ha conquistato la prima vittoria smuovendo la propria classifica.

I ragazzi di mister Ferazzoli stanno trovando la quadratura giusta, nell’ultimo match disputato la squadra laziale ha perso per squalifica due giocatori importanti come Bensaja e Rinaldini, quest ultimo autore del goal vittoria nell’ultima giornata.

Insomma una squadra che avrà voglia di uscire dal “Tenente Vaudano” con un risultato utile per la propria classifica. Tutto pronto per il match di domenica dove la Gelbison sarà chiamata all’ennesima prova di forza.