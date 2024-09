La Gelbison non va oltre il pari a Terracina

Succede tutto nel secondo tempo, al vantaggio di Rustichelli, rimedia l’autogoal di Ricci. Sotto il caldo torrido dello Stadio “M. Colavolpe” di Terracina, la Gelbison scende in campo con il 4-3-1-2 con qualche cambio rispetto alla trasferta vittoriosa a Palma; in porta esordisce Tartaro Sognog prende il posto di Setola e davanti l’attacco viene sorretto sempre dal solito Croce.

Il match

La partita comincia con i ritmi bassi dettati anche dalle alte temperature, la Gelbison mantiene il pallino del gioco affidandosi ai lanci lunghi su Croce; dopo un avvio in sostanziale equilibrio i rossoblue hanno la grande opportunità per portarsi in vantaggio, grande giocata di Coscia sulla destra, semina il panico e mette una bella palla per Croce che colpisce a botta sicura, ma il pallone termina sul palo e sulla ribattuta Coscia non riesce a ribadire in rete.

Il Terracina prova a pungere con qualche ripartenza, ma non crea nulla di pericoloso. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Galderisi opta per qualche cambio ed entrano subito Dambros e Prado, la squadra cambia marcia ed è subito pericolosa con il solito Croce che per poco non porta in vantaggio la Gelbison. I rossoblue continuano ad attaccare a testa bassa, ma su un ribaltamento di fronte, il Terracina passa in vantaggio grazie a Rustichelli, abile a depositare in rete un bel pallone dalla sinistra.

La Gelbison subisce il colpo, ma prova subito a reagire e dopo pochi minuti trova la rete del pareggio, sul cross di Dambros goffo intervento di Ricci che deposita il pallone nella propria porta per l’1-1.

Nei minuti finali i cilentani provano a portarsi in vantaggio, ma il forcing finale non sortisce nessun effetto. Termina così con il risultato di 1-1 la partita.