La Gelbison Femminile Calcio a 5 esce ai quarti di finale di Coppa Italia

Nel doppio confronto di Coppa Italia Nazionale Calcio a 5, la Gelbison esce sconfitta contro il Montesilvano. Nella gara di ritorno al “Palalento” di Omignano Scalo termina 2-5 l’incontro, con la squadra Abruzzese che guadagna il pass per la semifinale di Coppa Italia.

Il match di Coppa

L’incontro vede la squadra ospite comandare il gioco sia nel primo che nel secondo tempo. Partono subito forti le abruzzesi trovando il vantaggio dopo pochi minuti.

La Gelbison non resta a guardare e pareggia subito, rimettendo il risultato in discussione; dopo un buon predominio di gioco da parte della squadra di Vallo Della Lucania che però non riesce a segnare la rete del vantaggio, salgono in cattedra gli ospiti siglando due reti nel giro di pochi minuti e terminano la prima frazione in vantaggio per 1-3.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Gelbison prova il tutto per tutto spingendosi in avanti utilizzando il portiere di movimento, ma l’inerzia della partita non cambia di molto, con la squadra ospite che sigla l’1-4.

Nel finale le rossoblu provano a rientrare in partita con il goal del capitano Di Santi che accorcia le distanze sul 2-4, poi nel finale arriva la rete del definitivo 2-5 per il Montesilvano.

Si conclude così l’avventura delle ragazze della Gelbison, che hanno dato lustro al Cilento in una competizione Nazionale.