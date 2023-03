Gelbison Femminile: domani il ritorno dei quarti di Coppa Italia

Si è tornati in campo nel passato week-end sui parquet di calcio a 5 femminile. Tra le le cilentane di scena nella Serie C del futsal l’Herajon e la Gelbison femminile.

Calcio a 5 femminile: sconfitta per l’Herajon, domani in campo la Gelbison

Nella Serie C di calcio a 5 nel gruppo B sconfitta di misura per l’Herajon, terzultima, che cede 3-4 all’Orgoglio Barra mentre riposava la Gelbison, seconda.

Le rossoblù lo scorso mercoledì erano state impegnate nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia nazionale. Dopo aver superato l’ostacolo Miranda, sconfitta per 6-3 sul parquet del Montesilvano con marcature delle cilentane di coach Orrico ad opera di Ghita, Selitto e D’Isabella. Domani alle ore 20:30, al Palalento di Omignano Scalo, le cilentane proveranno a ribaltare il risultato centrando cosi la semifinale della manifestazione.

In Serie A2 la Salernitana Femminile ipoteca la salvezza

Nella Serie A2 di calcio a 5 vince e convince la Salernitana Femminile 1970: il quintetto di coach Lanteri espugna Chieti battendo la Lux per 3-5. Gara vibrante che vede due volta le ospiti avanti con Gonzalez e Antonia Giugliano acciuffate da Nobilio e Cialfi, all’ultimo secondo del primo tempo. Nella ripresa in rete le sorelle Antonia ed Enrica Giugliano prima della rete locale di Santini e del guizzo granata di D’Errico. Vittoria importante giunta nello scontro diretto con le abruzzesi scavalcate in classifica e con due gare in più giocate delle salernitane. Il team di capitan Lisanti si prende cosi una fetta importante in ottica salvezza diretta. Passo falso, invece, per il Futsal Sarno che cede, al Pala Coscioni di Nocera, 3-9 al più quotato Prandone. Le sarrastre restano cosi penultima con poche possibilità di permanenza nella categoria a quattro gare dalla fine della regular season.

Serie C: la Salernitana cade nel derby

Lo scorso sabato, nell’anticipo del 21esimo turno del girone C di Serie C, la Salernitana ha ceduto nel derby alla Vis Mediterranea Soccer.

Successo per 0-2 delle ospiti che sbancano il “Volpe”: la gara si sblocca al 38′ del primo tempo con un tiro di Paolillo che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova la traiettoria giusta per battere Fusco. Le granata provano la reazione ma è Cuomo, con un tiro dal limite, a trovare il raddoppio prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa inutile la mole di gioco delle padroni di casa che non riescono a trovare lo spiraglio giusto per riaprire il match. Le gialloblù salgono al settimo posto con 37 punti mentre le ragazze di mister Turco restano penultime a quota 7.

In Eccellenza successo per la Pegaso



In Eccellenza, nel turno numero 19, roboante 12-0 della Pegaso di mister Dorini, seconda con 41 lunghezze, che annienta il Mugnano. Per le ragazze di Pontecagnano risolutore il poker di Romano, la tripletta di Caputo, le doppiette di Oprea e Romano e il sigillo di Urti. Perde per 5-3, invece, la Nocerina che resta penultima a 8.