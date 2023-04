La Gelbison conclude il campionato con una sconfitta a Monopoli

La Gelbison termina il proprio campionato con una sconfitta sul campo del Monopoli per 2-1, adesso ai play-out affronterà il Messina.

La Partita

Comincia subito forte la Gelbison che al 1’ minuto ha subito un occasione con il colpo di testa di De Sena, deviato in corner dall’esterno difensore avversario, continua a spingere la Gelbison e al 7’ ci prova anche Fornito dalla distanza, ma il suo tiro viene parato dall’ottimo intervento di Vettorel.

Il buon inizio della partita della Gelbison culmina al 23’ con il goal di Kyeremateng. Grande discesa dell’attaccante cilentano e destro a giro per il vantaggio della squadra ospite.

Il Monopoli prova a reagire al vantaggio della Gelbison e sul culmine della prima frazione di gara ha due occasioni per trovare il pari, prima al 33’ con Falbo che di testa mette di poco a lato e poi al 45’ con Starita che prova una girata che termina di poco a lato.

Nella ripresa la squadra di casa cambia marcia e al 53’ trova il goal del pari grazie a Starita che dopo un gran controllo batte Anatrella e sigla l’1-1.

Il Monopoli mantiene il pallino del gioco e schiaccia la Gelbison nella propria metà campo, i cilentani non riescono ad essere pericolosi come nella prima frazione e il Monopoli ne approfitta trovando il goal del sorpasso all’86’ con Rolando che sigla un gran goal al volo su cross di Felbo, rete che vale il 2-1 per il Monopoli.

I play out

Termina così l’incontro con il Monopoli che vince per 2-1 sulla Gelbison e guadagna l’accesso ai play off da settima della classifica, mentre per i Cilentani adesso ci saranno i play-out che sanciranno il verdetto definitivo di questa stagione, contro il Messina.