La Gelbison acquista due giovani di grande valore

La Gelbison ha ufficializzato altri due acquisti nelle ultime ore, si tratta del portiere classe 2004 Clemente Tartaro e del difensore Sognog, entrambi classe 2004.

Con questi due innesti la squadra Cilentana rinfoltisce la propria rosa, donando al tecnico Giuseppe Galderisi ampie scelte anche per gli under obbligatori in categoria.

Il curriculum dei nuovi acquisti

Sognog è cresciuto nel settore giovanile del Nizza, facendo un percorso che lo ha portato dall’Under 17 all’Under 19 fino alla prima squadra. L’atleta è un promettente terzino capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra.

Il giovane estremo difensore Tartaro, invece, arriva dal Trapani, dopo aver maturato una significativa esperienza con la Sanremese nel Girone A di Serie D nella scorsa stagione.

Clemente Tartaro ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Benevento, dove ha militato nelle formazioni Under 15, Under 17 e Under 19, dimostrando fin da subito le sue grandi qualità.