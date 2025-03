La Feldi Eboli stende il Napoli e approda in finale di Coppa Italia

La Feldi Eboli giocherà domani a Jesi, nelle Marche alle ore 18.30 in diretta su Sky Sport, la finale di Coppa Italia contro l’Ecocity Genzano. Dopo il passaggio a fatica, con una serie di rigori interminabili, ai quarti con la L84 le ‘volpi’ superano il Napoli Futsal, campione in carica nella manifestazione, nelle semifinali di Coppa per 4-3.

La sfida con il quintetto di mister Colini dopo l’equilibrio iniziale vede il vantaggio della Feldi Eboli arrivare poco prima del 7′ con Calderolli che si mette in proprio, servito da Barra a metà campo, sul settore destro del campo prima di infilare con una botta secca ad incrociare dalla media distanza Bellobuono. I rossoblù ci prendono gusto e al 10′ raddoppiano grazie ad una punizione, dai 6 metri, che Caponigro insacca di punta. Passa meno di un minuto che, dopo un time-out, Caruso firma il tris dopo una respinta corta di Bellobuono su assist di Etzi.

Nella ripresa però il Napoli cerca di rientrare in gara dopo 2′ Javier Adolfo Salas non sbaglia solo davanti a Dalcin per il 3-1. I minuti scorrono e la Feldi contiene le sfuriate partenopee, giocando anche con il cronometro. Napoli a 9′ dalla fine inserisce il portiere di movimento alla ricerca di una scintilla e Guilhermão dopo 30 secondi accorcia da pochi passi per il 3-2. La Feldi soffre ma Espindola, da pivot puro, stoppa alla grande una palla di petto e dal limite trafigge Bellobuono per il 4-2. A 37 secondi dalla fine annullato, per la prima volta nella storia del futsal grazie al Football Video Support, il definitivo 5-2 di Selucio per un fallo precedente delle ‘volpi’. Nelle battute finale De Luca sigla il 4-3 ma non basta: la Feldi è in finale.