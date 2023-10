La Feldi Eboli cede al Catania. Sconfitta esterna per i campioni d’Italia

Un’altalena di emozioni quella andata in scena al PalaCatania, dove i padroni di casa del Meta infliggono la prima sconfitta stagione ai campioni d’Italia della Feldi Eboli. Una gara che sarebbe potuta finire con qualsiasi risultato per la quantità di occasioni create da entrambe le squadre, ma il punteggio recita 4-2 per i padroni di casa. Nessun dramma, ora le volpi dovranno staccare dal campionato, ancora lungo e tutto da giocare, per concentrarsi sulla settimana in arrivo che porterà la UEFA Futsal Champions League al Palasele di Eboli.

La gara

Una gara che fa presagire spettacolo già dalle prime battute, dove l’intensità e la tecnica fanno da padrone. La prima ad affondare il colpo è la Feldi Eboli che esattamente a metà primo tempo trova il vantaggio con la rete di Lucas Baroni, poco dopo che Venancio aveva fallito un tiro dal dischetto, cosa rara per il numero 5 delle volpi. Passano sei minuti e il Catania, spinto dal calore del suo pubblico trova il pareggio con Podda. La rete subita non scalfisce però gli uomini del tecnico delle volpi, che riescono a riportarsi in vantaggio dopo una manciata di minuti grazie alla rete di Venancio, che si riscatta e porta di nuovo avanti i suoi.

Un primo tempo ricco di colpi di scena, ma la ripresa non è da meno. Infatti i padroni di casa riescono a ribaltare la Feldi nei primi 6 minuti con i due siciliani doc: prima è l’idolo di casa, Carmelo Musumeci, a trovare la rete del pareggio, poi ci pensa Giovanni Pulvirenti a portare la Meta Catania in vantaggio. A 5 minuti dal termine, Salvo Samperi decide di giocarsi la carta del portiere di movimento ma, nel momento di maggior pressione delle volpi, in fase di ripartenza i rossoblù sprecano un pallone regalando rimessa laterale agli avversari che sono lesti a battere, riuscendo così a trovare la rete del 4-2. A firmarla è Dian Luka che mette la parola fine al match.

Primo ko per le volpi ma nessun dramma, come detto il campionato è lungo e ora bisogna pensare a un impegno decisamente unico e importante. Sta per iniziare la settimana della Champions League e tutta Eboli è pronta fare il tifo per le volpi rossoblù.

Il tabellino

META CATANIA-FELDI EBOLI 4-2 (1-2 p.t.)

META CATANIA: Timm, Podda, Pulvirenti, Dian Luka, Bocao, Tornatore, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, Turmena, C. Musumeci, Anderson. All. Juanra

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Carioca, Braga, Selucio, Montefalcone, Degan, Liberti, Marinovic, Galliani, Baroni, Restaino. All. Samperi

MARCATORI: 10’00” p.t. Baroni (F), 16’00” Podda (M), 17’35” Venancio (F), 2’30” s.t. C. Musumeci (M), 6’00’ Pulvirenti (M), 19’15” Dian Luka (M)

AMMONITI: Salamone (M), Selucio (F), Venancio (F), C. Musumeci (M), Podda (M)

NOTE: A 9’10” p.t. Venancio (F) colpisce il palo su rigore

ARBITRI: Giulio Colombini (Bassano del Grappa), Stefano Mestieri (Finale Emilia) CRONO: Mario Certa (Marsala)