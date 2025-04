La Diocesi di Teggiano – Policastro in Pellegrinaggio Giubilare a Roma: messa in Suffragio per Papa Francesco

Un profondo momento di comunione e spiritualità unirà la Diocesi di Teggiano-Policastro mercoledì 30 aprile 2025, in occasione del Pellegrinaggio Giubilare Diocesano presieduto da S.E. Mons. Antonio De Luca. Oltre 2000 pellegrini e 50 sacerdoti provenienti da tutte le comunità parrocchiali della Diocesi si ritroveranno a Roma, per vivere un’esperienza di fede intensa nel cuore della cristianità: la Basilica di San Pietro in Vaticano.

Un momento di preghiera e raccoglimento

Nel corso del pellegrinaggio verrà celebrata una Santa Messa in suffragio di Papa Francesco, come segno di profonda riconoscenza e amore per il Pontefice scomparso, che ha guidato la Chiesa universale con umiltà, coraggio e spirito evangelico. Sarà un momento di intensa preghiera e raccoglimento, durante il quale si eleverà al Signore la supplica di accogliere il Santo Padre nella luce e nella pace del Suo Regno.

Il cordoglio del Vescovo, De Luca

“In questo momento di grazia, desideriamo esprimere la nostra profonda comunione con tutta la Chiesa universale – afferma il vescovo De Luca – e, con il cuore colmo di gratitudine, offrire l’Eucaristia in suffragio del Papa defunto, chiedendo al Signore di accoglierlo nella luce e nella pace del suo Regno. Invitiamo tutti i fedeli a unirsi nella preghiera, illuminati dal Cristo risorto, unica nostra speranza.”