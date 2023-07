La Diocesi di Teggiano Policastro accoglie 43 bambini ucraini per i “Campi estivi”

La Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro, guidata da don Martino De Pasquale, ha risposto ancora una volta all’appello di solidarietà lanciato da Caritas Italiana aderendo al progetto “Campi estivi agosto 2023” ed ha accolto, insieme al Vescovo, Padre Antonio De Luca, 43 bambini provenienti dalla città ucraina di Zhytomyr per offrire loro un periodo sereno, ricco di stimoli e relazioni, finalmente lontani dalle strazianti scene di guerra che da oltre un anno vedono la loro terra protagonista.

Il programma che verrà proposto a ragazzi

I 43 minori, individuati da Spes-Ukraine, sono arrivati il 2 luglio insieme a 5 accompagnatori. Per i piccoli ospiti sono in programma una serie di attività diversificate pensate per rendere la loro permanenza più stimolante possibile, in modo da allontanare i tristi pensieri legati alla guerra e consentirgli, soprattutto, di sperimentare la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità locale.

Anche per quest’ultima, infatti, il progetto rappresenterà una preziosa occasione di riflessione e arricchimento, necessaria per non dimenticare quello che sta accadendo in Ucraina e al contrario continuare a interrogarsi – tutti – su come alimentare quotidianamente una cultura di pace allontanando il triste flagello della guerra.

Una guerra drammatica per i bambini

Un piccolo e significativo gesto di accoglienza in un contesto drammatico. Infatti, la crudeltà della guerra non risparmia i più piccoli. Sono, infatti, 243 i bambini che hanno perso la vita a causa del conflitto (secondo i dati forniti da Open MIgration). Milioni i minori sfollati, molte i dei quali, nonostante il supporto di associazioni come Save the Children, sono a rischi di finire all’interno di una rete di tratta e sfruttamento. Dopo aver analizzato, anche se in modo sommario, questa situazione di fragilità si comprende in modo più chiaro l’importanza dell’iniziativa della Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro.