L’Ente Scuola Edile Salerno dona buoni spesa alla Caritas Diocesana Teggiano-Policastro

Si tratta di buoni spesa dal taglio di 10 euro l’uno che verranno distribuiti tra le famiglie più bisognose, contribuendo all’incremento dell’attività caritativa – economica e non – che la Caritas già offre per alleviare le condizioni di disagio in cui riversa la parte più fragile della comunità.

Un gesto di solidarietà alle famiglie bisognose

Il gesto di solidarietà non ha lasciato indifferente il direttore don Martino De Pasquale, da cui arrivano i ringraziamenti al Presidente Claudio Virno Lamberti e al Vicepresidente Giuseppe Marchesano per il sostegno e per l’interesse dimostrati nei confronti della Caritas Diocesana e dei tanti cittadini che quotidianamente si rivolgono ai centri d’ascolto.

«È un periodo storico particolare e complicato. In Italia il dramma della povertà si fa sentire con prepotenza sempre maggiore e anche i nostri territori ne stanno pagando le conseguenze», ha dichiarato Don Martino De Pasquale.

«Per molti dei nostri fratelli è stato un Natale difficile, fatto di privazioni e rinunce, e anche il 2023, per tante famiglie, è iniziato all’insegna delle preoccupazioni economiche. In una situazione di tale emergenza, ogni più piccolo gesto di carità cristiana assume un inestimabile valore, per questo ci tengo a ringraziare l’Ente Scuola Edile Salerno – nelle persone del Presidente Claudio Virno Lamberti e del Vicepresidente Giuseppe Marchesano – per aver dato un contributo al nostro lavoro. La donazione ricevuta ci aiuterà a tendere una mano a chi ha bisogno di aiuto».