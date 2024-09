La Dieta Mediterranea protagonista al G7 dell’Agricoltura a Siracusa

Una giornata importante per il Sindaco di Pollica Stefano Pisani e per la Dieta Mediterranea. Insieme alla rete delle Comunità Emblematiche, è stato presentato all’interno del G7 dell’Agricoltura a Siracusa le 10 Raccomandazioni Strategiche della Dieta Mediterranea. Queste, consegnate al Ministro per le Politiche Agricole e la Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida sono state oggetto di confronto con il Vice Direttore della FAO Maurizio Martina.

“Continua un lavoro incessante nel lavoro per affermare la Dieta Mediterranea come autentico modello di sostenibilità e benessere. Un modello da integrare nelle politiche agricole globali, capace di promuovere lo sviluppo dei territori e coinvolgere le comunità locali, permettendo loro di rimanere e vivere nei luoghi di origine”, afferma Pisani.

“Siamo custodi di un’incredibile eredità culturale, riconosciuta dall’ UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità”, conclude. Non si tratta solo di cibo, ma di un insieme di pratiche e valori che abbracciano l’intero ciclo di produzione e consumo, incentivando metodi agricoli sostenibili, la biodiversità e la salvaguardia del territorio.