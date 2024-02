Tutto pronto per la Corsalonga Sangiovannese che arriva alla sua 41^ edizione

La macchina organizzativa, perfettamente oliata in ogni sua componente, è partita. A San Giovanni a Piro già si respira profumo di Corsalonga, la gara podistica più longeva del Cilento ed annoverata ormai tra quelle storiche della Campania.

L’evento

L’evento, che anche quest’anno è gara Fidal, è organizzato dall’asd Cilento Run e dall’associazione Mediapyros sotto l’egida del Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Nove km tra natura e storia che ogni anno affascinano sia i runners partecipanti che il pubblico che accorre a fare il tifo.

Appuntamento sabato 25 maggio

L’appuntamento con l’edizione n.41 della Corsalonga Sangiovannese è per sabato 25 maggio 2024 a partire dalle 17 con partenza ed arrivo, come di consueto, in via Teodoro Gaza all’Annunziata.