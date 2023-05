La coop VoloOltre! compie 20 anni, incontro in Provincia per festeggiare il traguardo

VoloOltre! Il sogno continua: un evento di successo per i primi venti anni di attività della Cooperativa sociale “Voloalto” di Battipaglia. L’evento si è svolto ieri presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno e ha visto la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali.

I relatori

Tra i relatori presenti, la Consigliera Provinciale con delega alle Politiche Sociali e Sanitarie, nonché alle Pari Opportunità, Filomena Rosamilia, la Presidente della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Antonia Autuori, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale Asl Salerno, Giulio Corrivetti, il Sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, il Sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, l’Assessore alle Politiche Sociali di Altavilla Silentina, Giovanna di Matteo, il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Amoroso, il consigliere comunale delegato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Serre, Gemma Luciani, l’Assessore alle Politiche Sociali di Capaccio Paestum, Mariarosaria Picariello, e il Presidente dell’Azienda Agricola Sperimentale Regionale, Luca Sgroia. Durante i loro interventi, hanno elogiato il lavoro svolto dalla Cooperativa Voloalto nel corso degli anni e hanno espresso il loro impegno nel collaborare con l’organizzazione.

Il saluto a Luca Abete

Un saluto speciale è stato inviato tramite un video dal noto personaggio televisivo Luca Abete, che non ha potuto essere presente a causa di impegni televisivi. Abete ha incoraggiato i ragazzi di Voloalto a perseverare e non arrendersi mai. Luca Abete è da anni attivamente coinvolto nel sociale e ha promosso la Campagna “Non ci Ferma Nessuno” in università di tutta Italia, motivando e sostenendo migliaia di giovani.

Gli interventi

Successivamente, è intervenuta Maria Carmela Morra, fondatrice e presidente della Cooperativa sociale “Voloalto”. Ha ripercorso le tappe fondamentali dei primi venti anni di attività della cooperativa e ha presentato i progetti futuri. Tra di essi, la ripresa del laboratorio teatrale della Compagnia “La Pazza Idea” (che tornerà a ottobre con un nuovo spettacolo), condotto dalla Formatrice Licia Amarante e dall’attore regista Marco Ziello dell’Ass. ON Teatro Formazione e Cultura. È stato anche presentato il progetto di Sensibilizzazione e Prevenzione “Comunicare per Integrare”, volto a supportare i minori a rischio, che coinvolgerà tutti i territori della Provincia in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus.

E’ stato, quindi, presentato l’ultimo numero della rivista. Per l’occasione, era presente anche l’influencer, fashion blogger e modella curvy salernitana, Augusta Rinaldi, alla quale è stata riservata la copertina del giornale. La modella ha parlato della sua esperienza legata, in passato, ai disturbi alimentari, del suo lavoro e dei pericoli della Rete, soprattutto i contenuti che suggeriscono comportamenti alimentari scorretti o patologici, che possono addirittura indurre a emulazioni pericolose.