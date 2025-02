La comunità di Capaccio Capoluogo avrà il suo Centro Pastorale

Mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 18:30, sarà inaugurato il Centro Pastorale al Capoluogo: un luogo destinato a diventare il cuore pulsante della comunità, non solo un edificio, ma un simbolo di unità, fede e servizio.

“Un sogno che si realizza”

Questo Centro Pastorale rappresenta, nelle intenzioni della parrocchia, “la famiglia cristiana, unita nella fede e nell’amore, un luogo di accoglienza, di preghiera e di servizio dove sarà possibile incontrarsi, condividere esperienze e sostegno nei momenti di gioia e di difficoltà”.

“Con gioia e gratitudine mercoledì 5 febbraio alle 18.30, alla presenza di Mons. Vincenzo Calvosa, inaugureremo il Centro Pastorale intitolato al compianto Don Alfredo Renna, già parroco di questa comunità che fortemente ha voluto e realizzato quest’opera a beneficio della comunità capaccese – dichiara Don Mimmo De Vita, parroco di Capaccio Capoluogo – Grazie all’aiuto del nostro Vescovo in pochi mesi abbiamo ripristinato questa struttura con l’intento di continuare a costruire una comunità accogliente e viva, dove sopratutto i ragazzi, possano trovare il luogo ideale per crescere. San Giovanni Bosco sosteneva che l’educazione è questione di cuore. Vogliamo partire da qui per sperimentare la speranza che viene da Dio ed edificare la Sua Chiesa”.

In tanti hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.