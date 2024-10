La Città di Eboli si rifà il look: tra riqualificazione ambientale e lavori pubblici, le parole del sindaco, Conte

In centro cittadino e nelle zone periferiche di Eboli sono diversi i lavori pubblici in cantiere per quella che in senso più articolato è una vera e propria opera di ristrutturazione e ricostruzione. Il rione Paterno, gli alloggi comunali, la messa in sicurezza delle strade e delle scuole, solo per citare qualche lavoro.

È proprio nel quartiere Paterno, rione della Pace, che nelle ultime ore si è avviata una protesta per via del taglio di alcuni alberi all’insaputa dei residenti e degli ambientalisti che chiedono spiegazioni. In un più ampio ed articolato progetto di riqualificazione urbana, rientrerebbero i lavori di ammodernamento del quartiere.