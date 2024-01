La Città di Eboli piange la scomparsa di Padre Gerardo Di Poto: comunità religiosa in lutto

Vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria del Carmine e Sant’Eustachio in San Francesco dal 4 agosto 2017 padre Gerardo (in una foto di Antonio Bonora) ha affiancato quotidianamente padre Salvatore Mancino nelle funzioni religiose e nello svolgimento di una missione di vita che portava avanti ormai da anni. È stato per anni e fino al 28 luglio 2014, Assistente religioso del Presidio Ospedaliero “OO.RR.S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” in Salerno.

Una vita a servizio della comunità

Punto di riferimento della comunità ospedaliera, assistente spirituale di decine di persone tra personale medico, infermieristico, sanitario e per numerosi degenti che nelle stanze del Ruggi hanno trascorso periodi più o meno lunghi, di ricoveri. Padre Gerardo era stato anche rettore del Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano

Il cordoglio

«Oggi è volato tra le stelle un bravo e umile frate, il nostro Padre Gerardo Di Poto. Noi tutti della comunità ti ricorderemo con affetto. Ciao Padre Gerardo», è il commento, commosso, dei parrocchiani del centro storico.