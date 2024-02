La Città di Eboli esprime vicinanza ai lavoratori della FOS

La vicinanza istituzionale e quella espressa anche a nome di tutta la comunità località x. Così il Sindaco di Eboli Mario Conte torna sulla questione della Fos- Prysmian esprimendo solidarietà e vicinanza nella difesa della vita lavorativa dello stabilimento. Il primo cittadino di Eboli, insieme agli altri Sindaci del territorio, ha partecipato al tavolo di confronto convocato dal Prefetto di Salerno per tentare una risoluzione della vertenza.

Le dichiarazioni

«Non è una vicenda che riguarda solo il territorio dove ha sede lo stabilimento, sia perché i lavoratori provengono da diversi comuni, compreso Eboli, sia perché è a rischio una eccellenza produttiva del Sud e dell’Italia tutta – ha detto il Sindaco di Eboli – E’ impensabile distruggere un patrimonio di competenze e professionalità in un momento storico già così drammatico per il nostro paese. Facciamo appello al Governo perché continui l’opera di mediazione verso la proprietà che possa salvare le maestranze e la produzione in loco». Sulla vicenda Fos stridono alcuni silenzi istituzionali.