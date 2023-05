La Chiesa di Santa Chiara di Vallo Scalo torna a risplendere grazie al restauro

Dopo mesi di lavoro intenso, finalmente sono terminati i lavori di restauro della Chiesa di Santa Chiara, a Vallo Scalo. Un importante progetto fortemente voluto dal parroco, Don Salvatore Monterosso, che ha lottato senza sosta per dare nuova luce a questo luogo di culto ormai in rovina.

I lavori

I restauri hanno riguardato diversi aspetti cruciali, è stato eseguito un intervento completo sull’impianto elettrico, garantendo sicurezza e funzionalità. Le luci sono state riposizionate per creare un’atmosfera più accogliente e suggestiva. Le pareti danneggiate dall’umidità sono state ripristinate, restituendo loro la bellezza originale.

Il portone principale, che non si apriva più, è stato riparato e riverniciato esternamente. Inoltre, la navata principale e l’altare sono stati oggetto di un’attenta pitturazione. Affreschi e decori artistici hanno richiesto un lavoro accurato per preservare la loro magnificenza.

La storia

La Chiesa di Santa Chiara, insieme all’annesso Convento dei Padri Minori Osservanti, è stata costruita dal marchese di Castelnuovo Talamo Atenolfi alla fine dell’Ottocento, presso la sua tenuta estiva a Vallo Scalo. Questo luogo di culto, che si erge imponente nel paesaggio circostante, è uno dei tre edifici religiosi presenti nel comune.

L’intera comunità di Vallo Scalo è entusiasta di vedere la Chiesa della Santa, patrona del paese, tornare a risplendere.

“Ogni passo compiuto verso il restauro è motivo di gioia e gratitudine, in quanto questo luogo di culto non solo rappresenta un importante punto di riferimento religioso, ma anche un autentico patrimonio storico e culturale per l’intera regione”.