La Campania protagonista a Vinitaly

La Regione Campania torna protagonista alla 57esima edizione di Vinitaly – a Verona dal 6 al 9 aprile – con una collettiva di circa 180 aziende e un programma fitto di masterclass internazionali, incontri e degustazioni.

L’appuntamento

L’appuntamento è al padiglione B di fiera Verona, uno spazio espositivo di 5.800 metri quadrati, curato dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania, in collaborazione con Unioncamere.

L’area di Piazza Campania sarà il luogo di svolgimento degli eventi e l’area degustazione sarà vetrina dei sette Consorzi di Tutela del Vino della regione. La Regione si presenta con uno spazio espositivo dalla grafica rinnovata e un nuovo claim “Dove la storia incontra il futuro” che mette in risalto l’antica tradizione enologica del territorio regionale che continua a crescere nel tempo sui mercati nazionali e internazionali.

Le iniziative della Regione Campania

Domenica 6 aprile alle ore 11.30 le iniziative della Regione Campania saranno avviate dalla conferenza stampa inaugurale con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Vice Presidente Unioncamere nazionale, Tommaso De Simone, l’Assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo.

Da segnalare anche, sabato 5 aprile, la partecipazione al fuori salone “Vinitaly and the City” con un evento speciale di degustazione di vini e pizze dalle ore 19 alle ore 21 nel centro storico di Verona presso il Cortile del Tribunale, in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana e i sette Consorzi di Tutela.