La Campania pronta a partecipare alla 55^edizione del Vinitaly a Verona

La Regione Campania è pronta a partecipare alla 55° edizione del Vinitaly, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile, con 220 aziende e 1500 etichette coinvolte. Il padiglione Campania è stato completamente rinnovato e si estende su una superficie di 5.800 metri quadri, rappresentando tutti i territori della regione, da Napoli a Salerno, passando per Irpinia, Sannio e Caserta.

Il programma della giornata

La giornata inaugurale, domenica 2 aprile, vedrà la conferenza stampa di apertura tenutasi presso la Sala Campania del Padiglione Campania nella Fiera di Verona, alle ore 12. In questo evento parteciperanno l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo, l’assessore alle Attività produttive, Antonio Marchiello e il presidente dell’Unione regionale delle Camere di Commercio della Campania, Ciro Fiola.

Durante i quattro giorni di manifestazione, sono previsti numerosi eventi presso il padiglione Campania, tra cui incontri B2B con buyer esteri, masterclass accompagnate da degustazioni di prodotti tipici campani e, naturalmente, la degustazione delle principali etichette campane presso l’Enoteca regionale.

La presenza della “Campania” al Vinitaly

La Campania ha sempre avuto una grande tradizione vinicola, fatta di storia e di passione, e con la sua partecipazione al Vinitaly 2023 si conferma una volta di più come una delle regioni italiane di punta nel settore enologico. La sua presenza al Vinitaly è un’importante occasione per far conoscere le sue eccellenze e per favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business.