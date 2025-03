La Battipagliese vince con la Virtus Stabia

Nella trentesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese riesce a battere la Virtus Stabia al “Mario Provenza” di Macchia con il punteggio finale di tre a due. Cinque gol, ripetute azioni da rete create, agonismo a livelli altissimi: è stata una gara vera quella tra le zebrette e i napoletani che hanno avuto il merito di non mollare un centimetro e di rimanere sempre in partita fino al novantacinquesimo minuto.

La cronaca

Nel primo tempo è lo Stabia ad avere una grande palla gol con Pirone che a tu per tu con Trapani si fa ipnotizzare dal piplet bianconero che devia in calcio d’angolo. Sarà la prima di almeno tre parate decisive per il portiere bianconero.

Al 25’ la sblocca la Battipagliese: conclusione dalla distanza di Moussa che si va a spegnere direttamente all’incrocio dei pali, nulla da fare per Munao.

Dopo sessanta secondi dall’inizio della ripresa lo Stabia ritorna in parità: buco a sinistra che favorisce Pirone che serve bene Sabatino lungolinea il cui lungolinea è imparabile. La Battipagliese risponde immediatamente ancora con Moussa abile ad insaccare da due passi. Siamo all’11’.

Munao si erge a protagonista in tre circostanze dove chiude su Ripa e Masella, due volte, prima di capitolare su Minicone che lo supera e conclude a porta vuota la rete del momentaneo tre ad uno. Lo Stabia non si dà per vinto e riaccorcia le distanze con l’ex Doukoure.

Nel finale arrembaggio dello Stabia con ancora Trapani protagonista in due circostanze su conclusioni dalla distanza di Pirone e Lettieri. Dopo cinque minuti di recupero è festa grande dei calciatori bianconeri con i numerosi tifosi accorsi sulle gradinate del “Provenza”.