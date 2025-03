La Battipagliese torna alla vittoria: battuto il Solofra

Nella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese supera il Solofra allo stadio “Mario Provenza” di Macchia con il punteggio finale di due ad uno e mantiene la terza posizione di classifica alle spalle di Heraclea e Castel San Giorgio. Il gol vittoria delle zebrette è arrivato all’ultimo respiro grazie ad una stoccata del neo entrato Masella che ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi accorsi in gran numero al “Provenza”.

Il primo quarto d’ora è di chiara marca bianconera con tre occasioni da rete create ma non concretizzate da Ripa e soci. Al primo reale affondo il Solofra, però, passa: siamo alla mezz’ora quando Strianese si libera di Magliano ed apre per De Mattia che in campo aperto entra in area e con il destro batte un incolpevole Trapani. La risposta della Battipagliese è veemente ed immediata: dopo tre minuti, infatti, arriva il pari con Spagnuolo, autore di una conclusione imparabile dal limite dell’area di rigore.

Ad inizio ripresa la Battipagliese schiaccia gli avversari nella propria area di rigore creando molte occasioni da rete: un colpo di testa a botta sicuro di Ripa prima della super parata di Barone su Minicone da due passi. Ancora Minicone mette fuori dopo uno scambio ravvicinato con Spagnuolo. Si arriva al primo dei cinque minuti di recupero quando il gol decisivo lo realizza Masella su una palla scodellata in area di rigore. Per l’attaccante bianconero è il primo, pesantissimo, centro stagionale. Un gol da tre punti.