La Battipagliese ne prende tre a Castel San Giorgio

Nella quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese esce sconfitta malamente dal “Sessa” di Castel San Giorgio per mano della formazione di Rocco Fiume con l’eloquente punteggio finale di tre a zero. Troppo brutta per essere vera la formazione bianconera che non si rende mai realmente pericolosa dalle parti di Bisogno. Una brutta partita, insomma, da cancellare quanto prima.

La gara

Pietropinto perde all’ultimo momento Calvanese e Boglic ed inserisce dal primo minuto Tomolillo, buono il suo esordio con la maglia bianconera, e Moussa. E’ proprio da un disimpegno errato dell’ex Apice che al terzo minuto il Castel San Giorgio sblocca il punteggio: Tagliamonte intercetta il passaggio di Moussa e si invola indisturbato verso la porta di Trapani e lo supera con un rasoterra imprendibile. Il Castel San Giorgio fa quel che vuole e colleziona occasioni da rete: al 10’ cross di Caliendo per la conclusione al volo di Tagliamonte che termina alta; al 18’ è sempre Tagliamonte ad involarsi in contropiede ma al momento di concludere a rete colpisce male la sfera; al 22’ ci prova addirittura da centrocampo Pescicolo provando a sorprendere Trapani fuori dall’area di rigore ma il pallone non inquadra lo specchio della porta.

Sul taccuino nel primo tempo la Battipagliese compare in modo pericoloso solamente al 27’ quando Tomolillo scodella da sinistra una bella palla in area di rigore per il colpo di testa di Ripa che termina alto.

Dagli spogliatoi il Castel San Giorgio esce senza Tagliamonte, infortunato, ma, se possibile, gioca meglio della prima frazione. Al 10’ arriva il raddoppio dei locali: corner di Maio e inzuccata di testa del giovane Maresca.

La Battipagliese sbanda e il Castel San Giorgio rincara la dose: al 12’ Pescicoloarriva a tu per tu con Trapani che è bravo a chiudere lo specchio della porta col corpo; al 13’ colpo di testa di Catalano sugli sviluppi di calcio d’angolo e palla fuori di poco. Al 24’ il Castel San Giorgio cala il tris: bella azione corale che porta alla conclusione dal limite di sinistro Cordato che sbatte sul palo alla sinistra di Trapani prima di terminare la sua corsa in fondo alla rete.

Da qui alla fine la Battipagliese prova a reagire ma colleziona solo una conclusione in area di rigore di Ribeiro che termina alle stelle, un colpo di testa di Ripa su cross di Minicone deviata in tuffo in corner dal portiere di casa e, infine, un palo con Pipolo con una conclusione da fuori area.