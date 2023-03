La ballerina ebolitana Anicia Pizzuti debutta al teatro Carlo Gesualdo di Avellino

Anicia sarà nella compagnia di danza contemporanea Motion diretta dal Maestro Fabrizio Esposito.

C’è grande attesa nelle sale della scuola di danza “A passo di danza” di Eboli, della Maestra Antonietta Paraggio.

Tra le piccole ballerine della predanza e quelle dell’ultimo corso è adrenalina e ammirazione.

La passione per la danza

Anicia Pizzuti allieva della Maestra Paraggio sin da quando ha mosso i primi passi nel mondo della danza calcherà le tavole di un palcoscenico importante entrando a far parte di un corpo di ballo unico nel suo genere per partecipazione di nomi prestigiosi e sforzo organizzativo.

Un ambito traguardo per la giovane Anicia

La ballerina ebolitana Anicia Pizzuti sarà nella compagnia di danza contemporanea Motion diretta dal Maestro Fabrizio Esposito è l’occasione è quella del Premio Internazionale Carlo Gesualdo Danza 2023.

L’appuntamento

Venerdì 24 e Sabato 25 marzo per la seconda edizione del Premio internazionale la danza sarà protagonista ai massimi livelli, grazie alla presenza dei suoi maggiori esponenti provenienti da tutto il mondo, che trasformeranno il palcoscenico del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino in un luogo magico e straripante di bellezza.

Il progetto, ideato e fortemente voluto da Guendalina Manzi, direttrice della scuola tersicorea “Esmeralda” di Avellino, vede il maestro Fabrizio Esposito nelle vesti di direttore artistico.

La dichiarazione

“Una occasione ambiziosa e di grande impatto anche emotivo – racconta la Maestra Paraggio – Anicia ha la danza nel sangue, come si dice spesso e quando danza e si libra in coreografie e balletti si lascia semplicemente accompagnare dalla musica che le attraversa l’anima.

È una dote che le riconosco da quando insieme a me ha mosso i primi passi a scuola di danza. Lavoro costante, impegni, sacrifici Anicia si allena costantemente e con dedizione ed è per questo che riesce ad emergere sempre in questa disciplina che le va cucita addosso”.

Dunque, tra étoile internazionali e ospiti d’onore, le tavole del teatro Carlo Gesualdo di Avellino saranno calcate da Anicia Pizzuti della scuola A Passo di danza della maestra Paraggio.