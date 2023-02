Gli studenti del Liceo Musicale «Perito Levi» di Eboli in scena con i concerti del venerdì

Gli appuntamenti musicali del venerdì sono finalmente arrivati ad Eboli, e promettono di essere un vero e proprio successo. Si tratta della prima rassegna musicale organizzata dagli studenti del Liceo Musicale “Perito Levi”, che si svolgerà nell’Auditorium “Marcello Gigante”.

L’iniziativa

Previste quattro serate musicali, tutte di venerdì e alla fine del mese, in cui i giovani musicisti si esibiranno davanti al pubblico locale. La prima serata si terrà il 24 febbraio 2023 alle ore 18:00, e vedrà protagonisti pianisti, ensemble di sassofoni, ensemble di clarinetti e solisti.

Il programma prevede anche la partecipazione di un’orchestra d’archi, un’orchestra di chitarre, un ensemble corale, percussionisti e un ensemble di fiati. Insomma, si tratta di un’ampia varietà di generi musicali che si alterneranno sul palco dell’Auditorium.

Le finalità

La rassegna musicale, organizzata interamente dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Perito Levi, è un’occasione unica per far emergere il talento dei giovani musicisti e per far conoscere al pubblico il lavoro e l’impegno che gli studenti del liceo musicale dedicano alla propria formazione.

«I concerti del Venerdì» sono l’occasione per avvicinare sempre di più la comunità locale alla musica e alla cultura, in un momento in cui queste attività sono state limitate a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. L’organizzazione degli eventi è stata curata nei minimi dettagli, dimostrando il grande impegno e la passione degli studenti coinvolti.

L’appuntamento

L’auditorium “Marcello Gigante” è pronto ad accogliere il pubblico per queste serate musicali, che promettono di essere indimenticabili e di lasciare un segno nella storia culturale della città. L’appuntamento è quindi fissato per il 24 febbraio alle ore 18:00 per assistere alla prima serata dei concerti del venerdì.