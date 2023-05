La ASD Donatella Eboli Atletica- DEA trionfa ai Campionati Regionali Individuali e di Società

Un medagliere ricco di premi e postazioni importanti raggiunte. Soddisfazione per i giovanissimi atleti ma anche per gli allenatori e per la società cara a Gianfranco Taddeo.

Le postazioni

Nelle Categoria Esordienti presso il Campo Coni di Avellino, la società ebolitana ha trionfato conquistando il primo posto Esordienti Maschili e il secondo posto per Esordienti Femminili.

Eccellente prova di forza per gli Esordienti della DEA, sia al maschile che al femminile, che conquistano un doppio podio nella classifica generale a cui hanno partecipato le maggiori società campane.

“Grazie ai ragazzi che in così poco tempo hanno reso onore alla società, ma soprattutto stanno scrivendo una nuova pagina dell’atletica campana. Grazie a loro la DEA oggi è realtà”.

Il medagliere

Conquistano i 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐢 di 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢:

𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐌𝐚𝐳𝐳𝐚 nei 50hs (8″9)

𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢 nel salto in alto (mt 1.20)

Staffetta Femminile 4x50mt (𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚-𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐃𝐞 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 -𝐈𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐚-𝐕𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐚)

I risultati nelle varie specialità:

𝟓𝟎 𝐌𝐓: Rago Chiara (8″7), Gagliardi Alessio (9″)

𝟔𝟎𝟎 𝐌𝐓: Pannunzio Riccardo (2’15”), Di Michele Laura (2’21)

𝟓𝟎𝐇𝐒: Di Michele Laura (10″4), Mazza Simone (8″9)

𝐋𝐀𝐍𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐕𝐎𝐑𝐓𝐄𝐗: Pannunzio Riccardo (28.87mt), Calenda Umberto (26.50mt) Corti Francesco (13.94mt), Francesco Chiagano (15.11mt), Russo Luigi (11.95mt), Grasso Alessandro (19.54mt), Mennella Virginia (14.40 mt)

𝐒𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐈𝐍 𝐋𝐔𝐍𝐆𝐎: Mazza Simone (4.03 mt), Vitolo Michela (2.92 mt), Rago Chiara (2.86mt), Iorio Michela (2.02 mt)

𝐒𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐈𝐍 𝐀𝐋𝐓𝐎: Gagliardi Alessio (1.20mt), Mennella Virginia (1.10 mt).

𝐒𝐓𝐀𝐅𝐅𝐄𝐓𝐓𝐀 𝟒𝐱𝟓𝟎 𝐌: Francesco Chiagano, Russo Luigi, Corti Francesco, Grasso Alessandro.

Il commento

“Tutto questo è stato possibile grazie alla tenacia, all’impegno e alla passione che ogni singolo atleta dimostra durante gli allenamenti”, ha detto il preparatore atletico.

Nuove sfide e nuovi appuntamenti sportivi si svolgeranno nelle prossime settimane.