La 3^ edizione de “La stazione dei pittori” arriva a Rutino: un’estemporanea di pittura da non perdere, domenica 11 giugno

Tanti artisti colorano le strade di Rutino, con la loro creatività dovranno realizzare dipinti en plain air ispirati alle bellezze naturali e simboli storici del territorio comunale.

Il Forum giovanile, in collaborazione con la Pro Loco “E.Cortazzo” e il Comune di Rutino, promuove la terza edizione di un evento che ha attirato sempre più partecipanti nel corso degli anni. Numerosi artisti saranno chiamati a dipingere en plain air, creando opere ispirate alle bellezze naturali e ai simboli storici e religiosi del pittoresco paese di Rutino, in provincia di Salerno.

Convivialità e arte: un’occasione unica per tutti i cittadini

Carmen Matarazzo, coordinatrice del Forum giovanile, sottolinea l’importanza di questa giornata non solo per far conoscere le bellezze del borgo ai partecipanti e al pubblico, ma anche per creare un’atmosfera di arte e convivialità. Sarà un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Una giuria di giovani e premi speciali

Le opere saranno giudicate da una giuria di giovani, guidata da Antonella Nigro, una rinomata critica e storica dell’arte. Oltre ai premi in denaro per i primi quattro classificati, ci saranno anche premi della critica e il premio popolare, per coinvolgere e riconoscere il valore delle opere in modi diversi.

Spettacoli artistici durante l’intera giornata

Durante l’evento, che si svolgerà per l’intera giornata, ci saranno numerose esibizioni artistiche. Nigel Lembo, un talentuoso marionettista e cantastorie, presenterà uno spettacolo adatto a tutte le età. I Monghan Duo, con l’arpa celtica, il violino e la cornamusa, offriranno un’esperienza musicale unica. Inoltre, le Majorette del Liceo classico di Agropoli intratterranno il pubblico con la loro abilità. Inoltre, durante l’evento, sarà possibile visitare la mostra fotografica “I Borghi del Cilento” a cura di Domenico Volpe.

Il concerto finale

L’evento si concluderà con un concerto emozionante dei Bottari di Macerata Campania, che delizieranno il pubblico con il loro coinvolgente ritmo. Sarà il momento clou per chiudere in bellezza una giornata all’insegna dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento.

L’evento si preannuncia ricco di emozioni e esperienze uniche. Rutino si colorerà di arte e creatività, offrendo a tutti i partecipanti un’occasione speciale per apprezzare la bellezza del paese e godere di una giornata all’insegna della cultura e del divertimento.