Kastanos e Candreva piegano la Lazio: arriva la prima vittoria della Salernitana

Arriva la prima attesissima vittoria della Salernitana in Serie A. La Bersagliera non trovava i tre punti dal 27 maggio scorso. Sono Kastanos e Candreva a regalare la prima gioia al popolo Granata, ribaltando lo 0-1 siglato da Ciro Immobile.

Un’ottima Salernitana quella che si è vista questa sera. Gli uomini di Inzaghi hanno meritato la vittoria ottenuta contro una Lazio sottotono , ma soprattutto contro i due veri spauracchi di questo inizio di stagione: le disattenzioni (marchiana quella di Gyomber sul rigore per la Lazio) e la sfortuna.

Le scelte tecniche

Mister Inzaghi sceglie il 3421. Davanti a Costil agiscono Daniliuc, Gyomber e Pirola. Diga di centrocampo formata da Bohinen e Koulibaly, come quinti Bradaric e Mazzocchi. In avanti l’ex Candreva e Kastano a supporto di Ikwuemesi. Risponde Sarri con il classico 433: Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Il primo tempo

Primo tempo piacevole all’Arechi con le formazioni che si affrontano a viso aperto. Per le ottime preventive e con la complicità di qualche errore di troppo nelle zone calde, si deve attendere il 21esimo minuto per vedere il primo tiro con Daniliuc che calcia alto. Ancora i locali a bussare in avanti con un cross di Candreva dalla destra, salva Provedel, che non ha visto la sfera partire. Poco dopo occasionissima per Bohinen che calcia a giro dal limite, la traversa respinge. Ancora Salernitana in avanti alla mezz’ora, contropiede orchestrato da Kastanos e Candreva che conclude, ma trova solo l’esterno della rete. Al minuto 39’ la Lazio beneficia di un penalty: Gyomber cade maldestramente a terra tagliando la corsa in porta di Ciro Immobile. Dopo un lungo check al var, il direttore di gara assegna la massima punizione, trasformata con freddezza dallo stesso Immobile, che spiazza Costil: 1 a 0 Lazio. Al duplice fischio si va a riposo con il vantaggio biancoceleste.

La ripresa

La Salernitana esce dagli spogliatoi con l’atteggiamento giusto, con la voglia di imporre il proprio gioco. Gli uomini di casa riprendono la gara al 54’, con la prima rete stagionale di Kastanos che insacca il tapin sulla corta respinta di Provedel, miracoloso su un’inzuccata ravvicinata di Candreva. Divora Candreva l’occasione del sorpasso pochi minuti dopo. Ricamo di Kastanos per il Candreva che centra i piedi di Provedel: era solissimo. Sorpasso Granata al 66’ con un classico di questo sport: il goal dell’ex. Punizione ai 25 metri, combinazione tra Kastanos e Candreva che esplode un siluro che sorprende Provedel, non irreprensibile, e si insacca sotto la traversa.

La Lazio prova l’arrembaggio in avanti, ma non riesce a produrre occasioni degne di essere annotate sul taccuino. Il più pericoloso è Zaccagni che non arriva per pochi centimetri su un servizio dall’esterno, si fa male ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Il match si chiude sul 2 a 1, dopo 5 interminabili minuti di recupero: la Salernitana trova la vittoria dopo quasi 6 mesi.