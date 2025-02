Jomi Salerno: successo in trasferta nel big match di giornata

La Jomi Salerno vince nella Serie A di pallamano centrando la tredicesima gioia in campionato, nelle quindici gare giocate sino ad ora. Battute in trasferta le lombarde del Cassano Magnago con il risultato di 19-31. Le salernitane tengono cosi la seconda piazza del torneo, restando a sole 2 lunghezze dalla vetta e spingendo a -4 le temibili avversarie di giornata.

Un inizio di match equilibrato con le ragazze di mister Vincent in gran spolvero con un rassicurante 6-10 che prende forma al 20 minuto di gioco, con il primo tempo che si chiude sul 10-13. Nel secondo tempo, poi, il discorso non cambia: Cassano insegue ma sono le ospiti a condurre allungando man mano le distanze in modo sempre più netto, sino al 19-31 conclusivo.

Al termine della gara sono 8 le reti siglate da Bujnochova, 7 quelle di Mangone 7 e 4 da Dalla Costa.

Nel prossimo turno, la quinta giornata del girone di ritorno, sfida interna per la Jomi che riceverà Sassari ultimo con un solo punto, in una sorta di testa-coda.