Italia del Meridione arriva in Cilento: Valentina Cartolano commissario a Sapri

Il gruppo politico Italia del Meridione cresce anche in Campania e si espande a Sapri. Valentina Cartolano, nominata commissario. Il segretario regionale IdM Campania, Gianfrancesco Caputo, ha provveduto, nei giorni scorsi alla nomina, insieme al segretario federale Vincenzo Castellano e al fondatore Orlandino Greco.

Valentina Cartolano, laureata in giurisprudenza e imprenditrice, è pronta a svolgere il suo nuovo ruolo:

“La scelta di aderire a L’Italia del Meridione nasce sostanzialmente dall’amore per Sapri, dove vorrei continuare e vivere e soprattutto dove vorrei continuassero a vivere anche le mie figlie. Contribuire in prima linea ad un’azione politica che abbia, infatti, proprio a cuore lo sviluppo e la crescita del Meridione, perché diventi terra su cui investire e non da cui fuggire. Ho condiviso dal primo momento la battaglia che IdM sta portando avanti contro la proposta di legge Calderoli sull’autonomia differenziata delle Regioni, un infido tentativo di dividere ancora di più il Paese, che va assolutamente frenato e del quale L’Italia del Meridione ha colto, già da tempo, la pericolosità. L’obiettivo è quello di impegnare la mia persona nella causa e di farlo in maniera proficua nel ruolo di Commissario Cittadino del Movimento, rendendomi disponibile al dialogo con i cittadini e con le forze politiche nel quadro di un confronto leale e costruttivo, per disegnare un futuro diverso dei nostri territori, del sud e dell’Italia tutta”.